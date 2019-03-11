القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 12:31 م

"نيو داب" تعتمد القوائم المالية السنوية 7 أبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2548697

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة أن مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب، قرر الدعوة لجمعية عامة عادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل.

وأوضحت نيوداب في إفصاحها، اليوم الاثنين، أن الجمعية العادية ستناقش اعتماد القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.

كما ستناقش العمومية الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس إدارات شركات أخرى، والموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادي.

وسجلت الشركة صافي خسائر في القوائم المجمعة بلغت 8.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.91 مليون جنيه خسائر خلال 2017.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال 2018 لتسجل نحو 8.05 مليون جنيه، مقابل 3.01 مليون جنيه في 2017.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ 5 أيام

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

قطاع الأعمال يؤكد انفراد الدستور بتعيين صلاح الدين حلمي رئيسًا للقابضة للنقل

القوات المسلحة: تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين (فيديو)

التفاصيل الكاملة لتقرير الحكومة المقدم للبرلمان عن 6 أشهر عمل

مصر تشارك أكبر معرض عقارى فى العالم "MIPIM 2019" بفرنسا

ads
الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

الأهلي يتواصل مع الجهات الأمنية استعدادا لبطولة أفريقيا للطائرة سيدات

سيرينا وليامز تنسحب وهاليب تتأهل للدور الرابع بـ"إنديان ويلز" للتنس

بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ads
كشكول

"المحرصاوي": نسعى لتعزيز التعاون العلمى مع مختلف جامعات العالم

20 منحة دكتوراه من روسيا الإتحادية .. تعرف علي الشروط

بالصور.. افتتاح معرض للكتاب بالحرم الجامعي لـ"مصر العلوم والتكنولوجيا"

بروتوكول بين "القاهرة و عين شمس" لربط التدريب المهني والفني بالمشروعات القومية

اتحاد طلاب الأزهر يتحول إلي "كومبارسات" و"الجامعة" تكتفي برابطتين

الأمصار

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

تفاصيل الحياة "الغير مرفهة" التي يعيشها ميجان وهاري

الإفراج عن قاتلة أخ زعيم كوريا الشمالية

تعرف على اسم إيفانكا ترامب الحقيقي

السعودية تمنح الترخيص لأول 3 مرشدات سياحيات في تبوك

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

علماء الفلك يصلون لحجم ووزن مجرة درب التبانة

جمع 93 ألف دولار لعاملة فلبينية فصلت من عملها لإصابتها بالسرطان

من بينها "الكاشير".. وظائف في طريقها للزوال

الصحة

احذر.. النوم أقل من 6 ساعات متواصلة يؤثر على عمل الجينات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎