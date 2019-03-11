"نيو داب" تعتمد القوائم المالية السنوية 7 أبريل

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة أن مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب، قرر الدعوة لجمعية عامة عادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل.



وأوضحت نيوداب في إفصاحها، اليوم الاثنين، أن الجمعية العادية ستناقش اعتماد القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.



كما ستناقش العمومية الموافقة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة ومديرين العموم بالتعيين في مجالس إدارات شركات أخرى، والموافقة على إبرام عقود المعاوضة مع شركة نيوداب الوادي.



وسجلت الشركة صافي خسائر في القوائم المجمعة بلغت 8.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.91 مليون جنيه خسائر خلال 2017.



وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال 2018 لتسجل نحو 8.05 مليون جنيه، مقابل 3.01 مليون جنيه في 2017.

