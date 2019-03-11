صورة.. العثور على جثة رجل داخل صندوق قمامة في المعصرة

حصل "الدستور" على صورة جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، عثر عليها ملقاة بجوال داخل أحد صناديق القمامة بمنطقة المعصرة.



ويكثف رجال المباحث بالمعصرة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رجل مجهول الهوية، ملقى في صندوق قمامة.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال في صندوق قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من خلال التحريات أن الجثة بها آثار ضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.