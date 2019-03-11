التجديد لمديرين عموم بجامعة قناة السويس
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتجديد تعيين كلا من: علي أحمد علي أمينًا لكلية الطب البشري، قدرية مصطفى السيد عيد مديرا عاما لشئون خدمة المجتمع، مديحة محمد عباس مديرا عاما للتنظيم والإدارة، هشام مصطفى علي مديرا عاما للمدن الجامعية.
جاء القرار بعد ترشيح الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة لجهدهم وتفانيهم فى عملهم.
وقام الدكتور عاطف أبو النور رئيس الجامعة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، بتسليمهم قرار التجديد؛ متمنيا لهم مزيد من التقدم والتطور لخدمة الجامعة.