25 مارس.. نهاية الحق فى كوبون البنك التجارى الدولى

قالت إدارة البورصة، إن نهاية الحق في توزيع كوبون البنك التجاري الدولي على المساهمين عن أرباح العام الماضي، يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري.



وأوضحت البورصة اليوم، أنه سيتم توزيع كوبون التجاري الدولي رقم (43) بواقع جنيه لكل سهم بدءًا من 28 مارس الجاري.



وكانت الجمعية العامة العادية للتجاري الدولي، قررت صرف كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح العام الماضي، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لتمويل نظام الإثابة وتحفيز العاملين.



وحقق البنك أرباحًا بلغت 9.58 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.53 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 18.14 مليار جنيه، مقابل دخل من العائد بلغ 12.5 مليار جنيه في العام السابق له.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال 2018 إلى 9.55 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.55 مليار جنيه في 2017.

