جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مهرجان "الشروق" لطلاب الإعلام

فاز قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط، بالمركز الثاني في مهرجان "الشروق" الرابع، لإبداعات طلاب الإعلام، والذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية تحت شعار "بالإبداع نرتقي ونتميز" والتي امتدت فعالياته من 3: 6 من مارس الجاري بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



وجاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب ضيفة شرف المهرجان.



وأوضحت الدكتورة شيرين كدواني المدرس بقسم الإعلام بالجامعة، أن مشاركة القسم جاءت تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب والمشرف على القسم، وذلك ضمن مشاركة ما يزيد عن 40 كلية وقسم ومعهد للإعلام بمصر ودولتى الإمارات والسعودية.



وأشارت الي أن القسم استطاع أن يقتنص المركز الثانى فى مشروعات العلاقات العامة على مستوى الجامعات المشاركة من خلال حصوله على جائزة الحملات الإعلامية عن حملة "أسيوط الجديدة.. السكن اللى بتحلم بيه".



هذا إلى جانب مشاركة الطلاب الفريق فى عدد من ورش العمل التى تم إعدادها على هامش المهرجان فى إطار نشر الوعى الثقافى وتطوير الحس الفنى والادراكى والتشجيع على الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات بما يسهم فى خلق جيل جديد من الشباب الواعى القادر على حمل راية وطنه والنهوض بمستقبله.