القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
محافظات
الإثنين 11/مارس/2019 - 12:27 م

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مهرجان "الشروق" لطلاب الإعلام

جامعة أسيوط تحصد
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2548691

فاز قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط، بالمركز الثاني في مهرجان "الشروق" الرابع، لإبداعات طلاب الإعلام، والذي نظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية تحت شعار "بالإبداع نرتقي ونتميز" والتي امتدت فعالياته من 3: 6 من مارس الجاري بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وجاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب ضيفة شرف المهرجان.

وأوضحت الدكتورة شيرين كدواني المدرس بقسم الإعلام بالجامعة، أن مشاركة القسم جاءت تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب والمشرف على القسم، وذلك ضمن مشاركة ما يزيد عن 40 كلية وقسم ومعهد للإعلام بمصر ودولتى الإمارات والسعودية.

وأشارت الي أن القسم استطاع أن يقتنص المركز الثانى فى مشروعات العلاقات العامة على مستوى الجامعات المشاركة من خلال حصوله على جائزة الحملات الإعلامية عن حملة "أسيوط الجديدة.. السكن اللى بتحلم بيه".

هذا إلى جانب مشاركة الطلاب الفريق فى عدد من ورش العمل التى تم إعدادها على هامش المهرجان فى إطار نشر الوعى الثقافى وتطوير الحس الفنى والادراكى والتشجيع على الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات بما يسهم فى خلق جيل جديد من الشباب الواعى القادر على حمل راية وطنه والنهوض بمستقبله.

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مهرجان "الشروق" لطلاب الإعلام
جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مهرجان "الشروق" لطلاب الإعلام
الآن

قطاع الأعمال يؤكد انفراد الدستور بتعيين صلاح الدين حلمي رئيسًا للقابضة للنقل

القوات المسلحة: تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين (فيديو)

التفاصيل الكاملة لتقرير الحكومة المقدم للبرلمان عن 6 أشهر عمل

مصر تشارك أكبر معرض عقارى فى العالم "MIPIM 2019" بفرنسا

ads
الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

سيرينا وليامز تنسحب وهاليب تتأهل للدور الرابع بـ"إنديان ويلز" للتنس

بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

الأهلي يستأنف المران غداً استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 27 درجة

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ads
كشكول

"المحرصاوي": نسعى لتعزيز التعاون العلمى مع مختلف جامعات العالم

20 منحة دكتوراه من روسيا الإتحادية .. تعرف علي الشروط

بالصور.. افتتاح معرض للكتاب بالحرم الجامعي لـ"مصر العلوم والتكنولوجيا"

بروتوكول بين "القاهرة و عين شمس" لربط التدريب المهني والفني بالمشروعات القومية

اتحاد طلاب الأزهر يتحول إلي "كومبارسات" و"الجامعة" تكتفي برابطتين

الأمصار

العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

تفاصيل الحياة "الغير مرفهة" التي يعيشها ميجان وهاري

الإفراج عن قاتلة أخ زعيم كوريا الشمالية

تعرف على اسم إيفانكا ترامب الحقيقي

السعودية تمنح الترخيص لأول 3 مرشدات سياحيات في تبوك

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

علماء الفلك يصلون لحجم ووزن مجرة درب التبانة

جمع 93 ألف دولار لعاملة فلبينية فصلت من عملها لإصابتها بالسرطان

من بينها "الكاشير".. وظائف في طريقها للزوال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

احذر.. النوم أقل من 6 ساعات متواصلة يؤثر على عمل الجينات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎