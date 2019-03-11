كوريا الجنوبية وبروناي تتفقان على التعاون في الطاقة والتكنولوجيا

اتفق زعيما كوريا الجنوبية وبروناي على تعزيز التعاون في صناعة الطاقة بين البلدين، وتوسيع الشراكة بينهما إلى قطاعات التكنولوجيا الجديدة.



وأشار الرئيس الكوري مون جيه-إن وسلطان بروناي حسن البلقية -في القمة الثنائية التي عقدت اليوم الاثنين في عاصمة بروناي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إلى أن الدولتين طورتا بشكل مطرد علاقاتهما الودية في مجالات البنية التحتية والطاقة على مدى السنوات الـ35 الماضية، وذلك منذ أن أقامتا العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وقال المكتب الرئاسي في سول -في بيان صحفي- "إن الزعيمين اتفقا على مواصلة دعمهما حتى يتوسع التعاون بين البلدين في بناء مشاريع للغاز الطبيعي المسال، وتطوير مناجم الغاز والنقل"، موضحا أن مون والسلطان البلقية اتفقا على العمل معا؛ لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الملكية الفكرية، والعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع الجهود المشتركة بين البلدين؛ لخلق محركات نمو جديدة.



وكان مون قد وصل إلى بروناي يوم أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام؛ ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة إلى بروناي منذ 19 عاما.



يذكر أن كوريا الجنوبية تستورد أكثر من مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من بروناي سنويا.