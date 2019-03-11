ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبلغت حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندى 42 مليون جنيه.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا، تفيد بقيام "عبد العال أ.س" حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة بمحافظة الشرقية، حيث يقوم بإستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 42 مليون جنيه.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.