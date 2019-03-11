"المركزى": الطماطم والبطاطس وراء ارتفاع التضخم

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري عن شهر فبراير، أن الارتفاع في التضخم الشهري خلال فبراير جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الخضروات الطازجة والطماطم والبطاطس، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن.



وبالتالي سجل التضخم الشهري 1% خلال فبراير 2019، مقارنة بـ0.4% في فبراير 2018، وارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 9.2% في فبراير 2019 من 8.6% في يناير 2018.



وكشف التقرير عن أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 8.76%، وارتفعت أيضا أسعار البطاطس مجددا بعد انخفاضها لمدة شهرين، كما ارتفعت أسعار الطماطم للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 12.55%، وأسعار الأرز للشهر الخامس على التوالي، واستقرت أسعار اللحوم الحمراء بعد أن انخفضت خلال آخر شهرين، وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأخرى والتي تشمل الأسماك والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن والبيض والبقول والسكر والدقيق، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 32%.