خالد الهيل: تميم لن يحكم قطر.. و"الحمدين" سيسقط قريبًا

أكد المعارض القطري البارز خالد الهيل، على أن ملفات الفساد القطري سواء في مونديال 2022، أو قضية بنك باركليز البريطاني، أو دعم الإرهاب، لم تنته حتى الآن، لافتًا إلى أن كأس العالم لن يقام في قطر.



وأضاف، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مجرد واجهة لكنه لا يحكم البلاد، مشيرًا إلى أن النظام القطري سيرحل قريبًا.



وكتب "الهيل" في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يطوَ ملف المحتال حمد بن جاسم، حتى الآن، ومازالت قضية باركليز مستمرة، ولم يطوَ ملف الاختراق والتطفل القطري غير المشروع، كذلك ملف الإرهاب ومازالت قطر مدانة، بالإضافة إلى الملف الحقوقي وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد أبناء قطر".



وأشار "الهيل" إلى أن كأس العالم لن يقام في قطر، مضيفًا: "للحديث بقية، وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبًا".



وأوضح، المعارض القطري، أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، يعتقد أنه سينجو فقط لأن بعض المستشارين يخادعونه من خلال تقارير تأتيه من جهاز أمن الدولة كل مخرجاتها أن الأمور طيبة ولا خوف عليه.



وشدد "الهيل" على أن تميم بن حمد، لن يحكم قطر، وصرح قائلًا: "في الأخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر أبدًا، الآن تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أمير، بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين".