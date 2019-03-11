القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
عالم
الإثنين 11/مارس/2019 - 11:00 ص

رصد 43 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2548529

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية،21 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 22 انتهاكًا.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين- أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات (حلب، واللاذقية، وإدلب، حماة)، حيث إن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ 2079 عملية إنسانية بإجمالي مساعدات بلغ وزنها 3296.97 طن.

وأشارت إلى أنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزًا، منوهًا بأنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، والبالغ 234 فصيلًا حاليًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ حوالي 9 ساعات

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 4 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 4 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

منذ 5 أيام

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ 5 أيام

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

الآن

ذكرى يوم الشهيد وطائرة إثيوبيا المنكوبة أهم ما تناولته الصحف اليوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 24 درجة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11/ 3/ 2019

اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها.. اليوم

ads
الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

القوات المسلحة: تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين (فيديو)

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

المدرب العام للمنتخب: أسلوب لعبنا لا يتفق مع عبدالله السعيد

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

القوات المسلحة: تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين (فيديو)

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

ads
كشكول

أكاديمى مالطى: نسعى لإكساب طلاب الفنى القدرة علي تشكيل مستقبلهم

عميد"أسنان عين شمس" في لقاء مفتوح مع الطلاب الوافدين

ننشر جدول امتحانات الثانوية لمدارس "STEM" والمكفوفين

أكاديمي: الإرشاد المهني لطلاب المدارس أساس خطط تطوير التعليم في العالم

بالصور.. "الانتخابات الرئاسية الأمريكية" نموذج محاكاة باقتصاد القاهرة

الأمصار

مدرب ليفربول يرفض ادعاءات "أزمة الثقة" بشأن محمد صلاح

مع تصاعد العقوبات الأمريكية.. روحاني في بغداد بدون استقبال رسمي

نظام بوتفليقة انتهى.. الجيش الجزائري والحلفاء يتخلون عن الرئيس

مصر.. تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

علماء الفلك يصلون لحجم ووزن مجرة درب التبانة

جمع 93 ألف دولار لعاملة فلبينية فصلت من عملها لإصابتها بالسرطان

من بينها "الكاشير".. وظائف في طريقها للزوال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذر.. النوم أقل من 6 ساعات متواصلة يؤثر على عمل الجينات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎