بيونج: من المبكر أن نحدد أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

صرحت شركة بوينغ للطائرات، اليوم الإثنين، إن التحقيق في سقوط الطائرة لا يزال في مراحله المبكرة، وأنه مازال مبكرا الحكم على الحادث وملابساته، وأضاف متحدث باسم بوينغ، في بيان أرسله إلى رويترز بالبريد الإلكتروني، بأنه "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث.



يأتي هذا عقب تحطم طائرة أثيوبية أمس، مما أدى إلى وفاة كل ركابها، والطاقم ليصبح عدد القتلى قرابة 150 فرد، كما تحطمت طائرة أخرى من نفس الطراز ولكن لشركة "ليون أير" الإندونيسية من شهور.

