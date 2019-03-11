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الإثنين 11/مارس/2019 - 10:56 ص

شعراوي: تمويل 447 مشروعًا بـ 2.4 مليون جنيه منها 5.3 مليون قروض

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي
أ ش أ
dostor.org/2548524

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 2.4 مليون جنيه منها 5.3 مليون قروض وفرها الصندوق من الاعتماد الإضافي الذي وافقت وزارة المالية على إتاحته من موارده ويبلغ 7 ملايين جنيه، وذلك بعد استنفاذه التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.

وأضاف شعراوي - في بيان اليوم الاثنين- أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها تنفذ في 15 محافظة هي (الجيزة، والبحيرة، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر والفيوم)، وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الألبان.

وأوضح أن محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بـ98 مشروعًا، ثم الغربية 72 مشروعًا والمنيا 69 مشروعًا، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالي 63%، حيث إن الصندوق يقدم قروضًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى وتوفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.

ولفت إلى أن صندوق التنمية المحلية يقوم بإعداد دراسة جدوى المشروع الذي يتم تمويله دون أن يتحمل طالب القرض أي أعباء مالية، وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى 5 سنوات بما فيها فترة السماح التي يمنحها الصندوق حسب نوع المشروع، وتمنح القروض للوحدات المحلية لإعادة إقراضها للشباب والمرأة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعلمون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله وأيضًا يمنح القروض للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة قانونيًا.

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