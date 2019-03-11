الرئيس الإيراني يصل بغداد وسط أمال بحل أزمة العقوبات الأمريكية

وصل منذ قليل، الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك في زيارة رسمية سوف تستمر ثلاثة أيام، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لروحاني إلى العراق، عقب توليه الرئاسة عام 2013، ومن المفترض ان يناقش روحاني العلاقات الايرانية العراقية، أملا في أن يجد فيها حلا للخروج من أزمة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.



وتهدف الزيارة إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وانه وصل العام الحالي إلى 20 مليار دولار.