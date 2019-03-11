توفيق: دعوة المكاتب الاستشارية لتطوير العمل في النقل واللوجستيات

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن الدعوة التي طرحتها الشركة القابضة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة (المحلية - العالمية) المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل في شركات النقل البحري والبري واللوجستيات، وذلك في ضوء خطة عمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين من القطاع الخاص وتحديد مراكز ارتكاز لوجستية رئيسية في أفريقيا وأوروبا للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية وتحسين استغلال فروعها الخارجية.



كما كلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة خلال 3 أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات.



جاء ذلك خلال ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة، بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.