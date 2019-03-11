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الإثنين 11/مارس/2019 - 10:52 ص

ضبط 4206 مخالفات مرورية متنوعة في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2548515

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 4206 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و2122 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 93 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و90 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 56 دراجة بخارية وسيارة.

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