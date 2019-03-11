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الإثنين 11/مارس/2019 - 10:49 ص

وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة الرئيس فكان الإقبال منقطع النظير

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2548513

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وذلك بنقاط المسح الموجودة بمستشفي القاهرة الفاطمية، ووحدة صحة صفط اللبن بالجيزة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأشادت وزيرة الصحة، بالإقبال الكثيف للمواطنين على نقاط المسح المختلفة، مؤكدة أن هذا يدل علي وعى المواطنين، وتلبيتهم لدعوة الرئيس للاطمئنان علي صحتم.

كما أشادت بالمجهود المبذول من القائمين علي الحملة من الأطقم الطبية والتمريض والصيادلة والإداريين، مشيرة إلى أن المبادرات والحملات التي تمت في توقيتات واحدة تعكس صورة التعاون والتكاتف بين جميع المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن ما وجدته اليوم على أرض الواقع، خلال متابعتها سير عمل المبادرة الرئاسية، هو عمل مشرف وجاد، داعية كافة المواطنين على ضرورة أداء الفحص حرصا على سلامتهم، موضحة أن وزارة الصحة توفر جميع الفحوصات والعلاج بالمجان.

وحرصت وزيرة الصحة على مراجعة مخزون الأدوية، وتأكدت من توافرها بكميات كافية، كما حرصت على الاستماع للمواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، مؤكدة أن جميع المواطنين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية والتى خففت الكثير عن المواطنين.

وأشادت وزيرة الصحة، بالإقبال الجماهيري منقطع النظير في محافظات المرحلة الثالثة على المبادرة فى الـ 11 يوما الماضيين منذ بداية المرحلة الثالثة وحتى الآن، والذي تخطى الـ 6 ملايين مواطن، مشيرة إلى النجاح الذي لاقته المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية خلال الفترة الماضية.

وخلال زيارتها لنقطة المسح بوحدة صفط اللبن، استجابة لطلب مواطن طلب إرسال فريق طبى لمسح أحد من ذويه فى منزله نظرا لظروفه الصحية، وكبر سنه، ووجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الدكتورة هناء سرور، بإرسال الفريق الطبى لمسح المواطن، حرصا على إجرائه للمسح الطبى.

وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة الرئيس فكان الإقبال منقطع النظير
وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة الرئيس فكان الإقبال منقطع النظير
وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة الرئيس فكان الإقبال منقطع النظير
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