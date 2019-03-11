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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 10:48 ص

قطاع الأعمال تعتمد 1.4 مليار جنيه إيرادات القابضة للنقل

قطاع الأعمال تعتمد
أسامة الشندويلي
dostor.org/2548511

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالي 20172018، حيث أظهرت مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالي 20162017، فيما بلغ صافي الربح المحقق 1.125 مليار جنيه بمعدل نمو 1.7% مقارنة بالعام المالي 20162017.

واستعرض نبيل دويدار، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري - العضو المتفرغ لشؤون النقل البحري، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالي 20172018، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحي المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه، ومشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليون جنيه، فضلا عن المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة ومنها المساهمة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندرية بتكلفة 450 مليون دولار، والمشاركة في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتي بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، والتقدم من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبي العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

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