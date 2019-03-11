تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثث 3 أطفال أشقاء بالمرج

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، ملابسات العثور على ثلاث جثث لأطفال أشقاء منذ قرابة عام ونصف بمنطقة المرج، حيث تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة بتحريض من زوجته الأولى.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.



وأمر اللواء علاء الدين سليم مساعد وزيرالداخلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث القاهرة.



وكشفت التحريات التي أعدها فريق البحث أن الزوجة أرسلت استغاثه في أحد البرامج ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينها تسببت في إصابتها بالعمى؛ وذلك لشكه في نسب أولاده، بتحريض من زوجته الأخرى.



وقررت الزوجة "ا. ز" بسابقة زواجها من "أحمد ع ا" 33 سنة عاطل، واعتياده منذ زواجهما التعدي عليها بالضرب وتعذيبها وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال، وقيام زوجها بالإشتراك مع زوجته الأولى "هالة م م" 50 سنة ربة منزل، بتعذيبها وإجبارها على قتل أطفالها الثلاثة بدعوى شكه في نسبهم له وقيام زوجها بمساعدة زوجته الأولى بالتخلص من جثثهم بمكان غير معلوم لها.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم.



وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.