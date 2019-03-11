قطاع الأعمال يؤكد انفراد الدستور بتعيين صلاح الدين حلمي رئيسًا للقابضة للنقل

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها منذ قليل، انفراد الدستور مساء أمس، بتعيين اللواء أ. ح. صلاح الدين حلمي رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة لرئاسة الشركة القابضة للنقل.



وقالت الوزارة في البيان إن الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وافقت على تعيين اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن يواصل القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مهام عمله لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.



وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق للشركة القابضة على الجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، كما وجه الشكر للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته خلال فترة توليه مسؤولية إدارة الشركة.



وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أمس أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة، بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.



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