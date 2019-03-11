علماء الفلك يصلون لحجم ووزن مجرة درب التبانة

توصل مجموعة من علماء الفلك، بعد دراسات متعددة، أخيرا إلى حجم ووزن مجرة دربة التبانة، متضمنة كل المواد والأجرام السماوية والثقوب السوداء، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



فقد توصل العلماء إلى أن وزن المجرة أو مجرة درب التبانة، يصل إلى 3000 تريليون تريليون تريليون طن، فضلا عن أن المجرة تضم أكثر من 1.5 تريليون نجم أو شمس، بالإضافة إلى أن الثقب الأسود الهائل في وسط المجرة يقدر بأنه أكبر من الشمس بحوالي 4 ملايين مرة.



جدير بالذكر أن هذه النتيجة سوف تساعد علماء الفلك على معرفة الكثير من الأمور الفلكية، منها حساب قوة الجاذبية التي تتعرض لها كل هذه النجوم والمجموعات والأبراج الفلكية.

