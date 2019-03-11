فاروس تتوقع خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم

كشف تقرير صادر عن فاروس عن إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع 28 مارس المقبل، رغم ارتفاع أرقام التضخم، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدعم قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ومن ضمنها أنه في حالة عدم خفض أسعار الفائدة الأساسية في هذا الاجتماع، لن ينفتح الباب أمام فرصة خفض أخرى إلا بعد مرور 6 أشهر، أي في اجتماع 26 سبتمبر، حيث لا تحتاج استراتيجية ضبط الدين العام، التي تستهدف خفض خدمة الدين باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي نفقات الميزانية، إلى خفض أسعار الفائدة، كما أن نافذة الستة أشهر مدة كافية لتحقيق وفر في ميزانية الدولة.



وأضاف التقرير أنه في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري (+2.6% منذ بداية العام حتى تاريخه)، نحصل على رسالة بأن الأجانب مهتمون بالاستثمار في مصر، وأنهم سيواصلون ضخ استثمارات في المحفظة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية عوض الانخفاض في أسعار الفائدة (حيث من المحتمل أن يصل إلى 2% في الربع الأول من 2019)، مما يعني أن فكرة المتاجرة على الفروق بين أسعار الفائدة بين العملات ما تزال جذابة من وجهة نظرهم، من الملحوظ أن خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه المصري، لكن ليس متوقعًا أن يؤدي أي ضغط محتمل على أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الصرف عن 18.00 جنيهًا، وهذا لن يؤثر على معدلات التضخم.