القوات المسلحة: تصفية 46 تكفيريا وضبط 100 فرد من المطلوبين (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة والشرطة جهودها خلال الفترة الماضية، فى إطار استكمال جهودهما لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقال إن الجهود أسفرت عن تحقيق النجاحات الآتية :

استهداف القوات الجوية بالاتجاه الشمالى الشرقي وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وفي الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكرا للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي.

كما أعلنت أنه تم القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على عدد 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأضافت أنه تم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وتم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء، حيث قام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية، بالإضافة لاكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودى برفح .

كما استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر .

وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش، 2 طن من البانجو المخدر، ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقالت القوات المسلحة، إنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.