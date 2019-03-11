كوريا الجنوبية وجورجيا توقعان على اتفاقية للتعاون الاقتصادى

وقعت كوريا الجنوبية مع جورجيا اليوم الإثنين على اتفاقية للتعاون الاقتصادي تهدف إلى تعزيز الصناعة المشتركة في الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة وتشجيع التبادل البشري.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية، في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن النائب الثاني لوزيرة الخارجية لي تيه-هو وقعت مع نظيرتها الجورجية على اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين الحكومتين الكورية الجنوبية والجورجية صباح اليوم في مقر الوزارة في سول.



وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقية، والبحث عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبدء المفاوضات للتوقيع على اتفاقية ضمان الاستثمار بين البلدين.



كما أعلنت الوزارة أنها تأمل في أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل دعم الشركات الكورية الجنوبية الراغبة في غزو السوق الجورجي.



يذكر أن إجمالي التجارة الثنائية بلغ 119 مليون دولار في العام الماضي، بعد نمو مطرد من 59 مليون دولار في عام 2014.

