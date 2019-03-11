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الإثنين 11/مارس/2019 - 08:57 ص

الأهالى يصطادون تمساحا فى بلدة إندونيسية أرعبهم لعدة أشهر

الأهالى يصطادون تمساحا
أ ش أ
dostor.org/2548433

تمكن السكان في منطقة كولانج بإقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا من الإمساك بتمساح يبلغ طوله مترين ونصف المتر بعد أن أرعبهم وأصابهم بالذعر لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، أن وزن أنثى التمساح يبلغ 100 كيلوجرام وتم اصطياده في نهر سيوردانج على بعد 150 مترا فقط من مساكنهم، باستخدام شبكة فخ بها لحم الدجاج ودم الجاموس كطعم.

ويعتقد السكان أنه لا يزال هناك تمساح ذكر في المنطقة لأنهم شاهدوا زوجا من التماسيح يدخلان إلى النهر، وتردد أن التماسيح تروع سكان بلدة ماكارتي نولي منذ مطلع هذا العام.

ورغم أنه لم تقع إصابات حتى الآن، إلا أن مسئولا بإدارة المنطقة طالب الأهالي، ولا سيما القاطنين على ضفتي النهر، بتوخي الحذر من هجمات التماسيح.

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