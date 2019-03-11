الصين تهدد أمريكا بتخفيض صادراتها من المضادات الحيوية

صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينغهوا لي داوكوي، بأن حكومة بلاده لا بد أن تتخذ موقفا أكثر حسما، تجاه صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية من المضادات الحيوية، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.



وطالب لي بضرورة تقليل الصادرات من المضادات الحيوية، للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد حوالي 96 % من المضادات الحيوية من الصين.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، تعتمد على استيراد المواد الطبية والمضادات الحيوية والفيتامينات من الخارج لانخفاض التكلفة.



وعلى سياق متصل، فقد أعلنت جودي ستون، الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بأن مسألة تقليل المضادات الحيوية التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية من الصين،أمر يهدد الأمن العام والقومي، ويلقي بظلاله على الصحة العامة في أمريكا.



وأضافت ستون، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع إنتاج المواد الطبية والدوائية والمضادات الحيوية، في حالة خفضت الهند والصين وارداتها الطبية للولايات المتحدة الأمريكية.