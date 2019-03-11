سرقة 10 آلاف رأس غنم فى بريطانيا خلال عام 2018

كشفت الشرطة البريطانية النقاب عن سرقة قرابة 10 آلاف رأس من الأغنام في أنحاء إنجلترا وويلز العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلي أن عصابة للجريمة المنظمة تقف وراء حوادث السرقة.



وأظهرت الأرقام أن 9635 رأسا من الغنم سرقت في عام 2018 مقارنة بسرقة 7606 رءوس أغنام عام 2017.



وأشارت الأرقام إلى أن جميع قوات الشرطة 43 عبر انجلترا وويلز أدلت بتفاصيل عن وقوع 381 حادث سرقة أغنام وخراف العام الماضي.



وذكرت شركة تأمين تعمل في الريف أنه يعتقد أن عصابات الجريمة المنظمة تسرق الماشية للذبح حيث جلبت الأغنام ما يصل إلى 90 جنيها إسترلينيا للرأس الواحد العام الماضي.