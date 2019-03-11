خلاف فى البرتغال على موقع بناء المطار الجديد فى لشبونة

رفعت منظمة غير حكومية تعمل في مجال الحفاظ على البيئة في البرتغال دعوى قضائية ضد وكالة البيئة البرتغالية للمطالبة بتقييم استراتيجي لموقع مطار جديد في مدينة "مونتيجو" بالعاصمة لشبونة.



وقالت المنظمة في بيان، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن موقع المطار اختير بدون وضع تقييم استراتيجي مناسب للبعد البيئي، مؤكدة أنه تفرض القوانين الوطنية والمجتمعية تقييما استراتيجيا من أجل التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل.



وأضاف البيان: "نأمل أن تتضمن هذه الدعوى إجراء تقييم عميق وشفاف لأفضل الخيارات، لأن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في البلاد على مدى العقود المقبلة".



وترى المنظمة أن تحديد موقع المطار الجديد في قاعدة جوية في مونتيجو، على الضفة الجنوبية من نهر تاجة، وتعزيز قدرة مطار لشبونة الرئيسي سيكون له تأثير كبير على النقل والأنشطة الاقتصادية والسياحة والتركيبة السكانية، لا سيما في لشبونة وحولها، لذا فإن حركة النقل المتزايدة ستترك أثرا خطيرا على البيئة وتؤثر على صحة المواطنين بسبب الضوضاء وتلوث الهواء.

