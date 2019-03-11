القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
تكنولوجيا
الإثنين 11/مارس/2019 - 08:49 ص

الصين تسعى إلى إنشاء محطة طاقة شمسية فى الفضاء‎

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2548425

تعكف الأكاديمية الصينية لتقنيات الفضاء على إنشاء محطة طاقة مدارية تجمع طاقة شمسية من الفضاء وتوجهها إلى الأرض ؛ وستكون المحطة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية حتى إن كانت السماء غائمة، فألواحها الضوئية ستكون فوق تلك السحب بمعزل عن أي حالة جوية أرضية.

وتخطط الصين لإطلاق محطة اختبارية قبل 2025؛ ولا ريب في أن خطوة هائلة كهذه للحصول على طاقة نظيفة تؤكد جدية الصين في سعيها إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة وترسيخ مكانتها في ريادة المجال الفضائي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه العلماء الصينيون أن أكبر عقبة فى طريق إقامة محطة الطاقة الشمسية هو العثور على طريقة لإنزال الطاقة إلى الأرض، فيما مازال العلماء يحاولون اجتياز هذه العقبة ؛ لكن صحيفة سيدني مورنينج هيرالد قالت إن المخطط حاليا أن ترسل الألواح الشمسية الكهرباء إلى منشأة أرضية في صورة ليزر أو موجات ميكروية، وحينئذ يمكن استعمال تلك الكهرباء مثلما تستخدم الكهرباء المولَّدة بالوسائل الأرضية التقليدية.

وأضافت سيدني مورنينج هيرالد أنه إذا سار كل شيء علي ما يرام، فلدى العلماء خطط لإطلاق محطات اختبارية أكبر وأقوى بحلول 2050، ويمكن للمحطة إلى جانب إرسال طاقة نظيفة إلى الأرض أن تمد المركبات الفضائية بطاقة تتيح لها إجراء مهمات أعمق في الفضاء، إن أمكن توجيه الطاقة بدقة كافية إلى المركبة وهي سائرة في رحلتها.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 7 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 9 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ 10 شهر

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ 10 شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ 11 شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

الآن

واشنطن تكشف عن تحركات عسكرية ضد مادورو فى فنزويلا

"أبو اليزيد": مليون و450 ألف طن سكر إنتاج متوقع من البنجر هذا العام

اليوم.. قطع الكهرباء عن عدد من مناطق العريش للصيانة

المدرب العام للمنتخب: أسلوب لعبنا لا يتفق مع عبدالله السعيد

ads
الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

المدرب العام للمنتخب: أسلوب لعبنا لا يتفق مع عبدالله السعيد

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"أحداث كنيسة مارمينا" أبرز محاكمات اليوم

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

شاهد عيان: "رهان" وراء ظهور فيديوهات "عنتيل المحلة الجديد"

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

ads
كشكول

حفل تكريم طلاب الإتحاد المشاركين فى ورشة إعداد الإعلاميين بجامعة عين شمس

"شئون الوافدين" تنظم اليوم المفتوح لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

عمر : هدفنا تحويل المدارس إلي وحدات مستقلة مالياً وإدارياً

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

استطلاع: الفاكس ما زال يتمتع بشعبية كبيرة

الأهالى يصطادون تمساحا فى بلدة إندونيسية أرعبهم لعدة أشهر

سرقة 10 آلاف رأس غنم فى بريطانيا خلال عام 2018

الصحة

فيتامين D يساعد في السيطرة على نوبات الربو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎