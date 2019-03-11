الإيطالية "اليونورا" ضيفة يحيى خليل بأوبرا القاهرة والإسكندرية

يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية الأول في الثامنة من مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير، والثاني مساء الجمعة المقبل على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).



وتشارك في الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتي، ويتضمن برنامجهما مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز، ومنها (بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة)، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.



ويعد يحيى خليل عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل في 200 بلد حول العالم.

