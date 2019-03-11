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الإثنين 11/مارس/2019 - 08:47 ص

الجامعة الأمريكية: ثورة 1919 علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2548422

أكد الدكتور علاء الدين إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أهمية احتفال الجامعة بمئوية ثورة 1919، حيث أنها علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث على المستويات السياسية والاجتماعية والفنية.

وأشار إدريس- خلال حفل موسيقي نظمته الجامعة بقاعة إيوارت التذكارية، تضمن مجموعة من أشهر الأغاني التي تم تأليفها للثورة في أرشيف تاريخي للكلمات والألحان الموسيقية والتسجيلات ذات المؤثرات المتعددة - إلى دور الجامعة في تحقيق وتوثيق الأعمال الفنية للثورة، وخاصة أعمال سيد درويش، والذي كان صوت الثورة وأداة الاتصال السحرية لها، مشيدا بدور خريجي مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة في إنتاج فيلمين عن ثورة 1919 يوثقان فيهما قصة الثورة ودور الفن في المقاومة.

وقال الدكتور وائل المحلاوي أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مشروع التوثيق وحفظ أغاني ثورة 1919 "لم تكن هناك نوتات موسيقية مكتوبة وقد تم تغيير كلمات الكثير من الأغاني من خلال مطربيين مختلفين لذلك أردنا البحث عن كلمات الألحان الموسيقية الأصلية وتوثيقها في نوتات موسيقية صحيحة".

وأوضح أن العديد من التسجيلات الأصلية لم تكن بحالة جيدة، لذا عمل فريق الجامعة على البحث عن الكلمات الأصلية لأرشفتها، فتم إعادة إنتاج الأغاني بواسطة تخت شرقي باستخدام أدوات موسيقية شبيهة بتلك المستخدمة آنذاك، وتم العمل على هذا المشروع لمدة 6 ستة أشهر، وستتوفر الأغاني المسجلة على الإنترنت على الساوند كلاود.

وقال عمرو كامل المدير المساعد بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بإلقاء الضوء على دور المكتبة في الحفاظ على تاريخ مصر "نحتفظ بالنسخ القديمة لمجلة سفنكس من عام 1919، وصور لسعد زغلول، ومذكرات زوجته، ومقالات مجلة المصور عن ثورة 1919، وكلها أشياء ثمينة نحتفظ بها.. ويمكننا الآن مشاركة مصادرنا التي توثق ثورة 1919 دوليا بفضل الوسائط الرقمية الجديدة التي تجعل هذه الطريقة سهلة وفعالة للتعاون بطريقة علمية".

وأحيت الحفلة فرقة اسكندريلا مع الفنان حازم شاهين، وكذلك فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع المطربة نسمة محجوب خريجة الجامعة عام 2013 بقيادة الدكتور المحلاوي.

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