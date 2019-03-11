أوركسترا كورية تحيى الأمسية الثانية فى مهرجان أبوظبى 2019

استكمل مهرجان أبوظبي 2019 في ثاني أمسياته الرئيسية الاحتفاء بثقافة كوريا الدولة ضيفة شرف المهرجان لهذا العام، حيث أقيم في قصر الإمارات الحفل الأول في العالم العربي لفرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ، ومشاركة عازف البيانو جاي هيوك تشو.



وفي الجزء الأول من الأمسية، قدمت الأوركسترا مقطوعة كونشيرتو البيانو رقم 1 على إي ميجور، أس 124 من أعمال فرانز ليسزت، وبعد فترة الاستراحة عزفت الفرقة السيمفونية رقم 8 مقطوعة 88 للمؤلف الموسيقي أنتونين دفوراك.



وتعد الأوركسترا الكورية السيمفونية الفرقة الوحيدة في جمهورية كوريا، التي تمتلك الخبرة العملية والتجربة الواسعة لتقديم العروض الأوبرالية المتميزة، مثل غناء الأوبرا وأداء الباليه، ومع إحيائها لأكثر من 40 حفلا سنويا من عروض الباليه والأوبرا سنويا، تواصل الأوركسترا الكورية السيمفونية تعزيز رصيدها الفني سنويا.



وتقام مساء اليوم بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي أمسية موجهة لعشاق فن الجاز الأمريكي يحييها فنان الجاز وعازف البيانو الأمريكي جاستين كوفلين، الحائز على العديد من الجوائز وذلك في حفل "توسكا" الذي يقام للسير برين تيرفل ترافقه فرقة أوركسترا كامري بقيادة جاريث جونز والجوقة الويلزية يوم الجمعة 15 مارس 2019، وينضم له اثنان من نجوم الأوبرا، هما كريستين أوبولايس وفيتوريو غريغولو.



واحتفاء بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية، يتعاون مهرجان أبوظبي 2019 مع الألعاب الأولمبية الخاصة في كوريا والألعاب العالمية الخاصة بأوليمبياد أبوظبي لاستضافة حفل بعنوان (معا للاندماج)، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا يوم 16 مارس على مسرح قصر الإمارات، وتقوده مغنية السوبرانو الشهيرة والحائزة على جائزة جرامي "سومي جو".



ويستمر البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي في تقديم أمسياته الاستثنائية للجمهور بعرض بعنوان (الظلال) يوم 21 مارس الجاري، تم تصميمه خصيصا بمناسبة الذكرى الـ20 لفرقة سارا باراس لباليه الفلامينكو، وذلك قبل أن يختتم المهرجان فعاليات برنامجه الرئيسي على مدار يومي 29 و30 مارس بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس بعنوان (جولز) لجورج بالانشين.

