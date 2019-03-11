الروائي حسين المطوع يطرح أسئلة جوهرية في مهرجان "رحلة المعنى"

طرح الروائي حسين المطوع عددا من التساؤلات، في حديثه بفعاليات اليوم الثالث من مهرجان "رحلة المعنى"، والذي تنظمه مكتبة تكوين بالكويت احتفالا بعيد تأسيسها الثالث، منها: (ماذا لو أعدنا السؤال خطوة إلى الوراء وتساءلنا عن أي معنى نتحدث؟، ما هو هذا المعنى؟ أين يوجد؟ هل بالإمكان بلوغه؟ كيف؟، وهل هناك معنى أم معان لا متناهية؟، ثم ما هو دور التأويلية في معالجة هذه القضية وهل استطاعت تقديم أجوبة حاسمة).



واستكمل المطوع حديثه قائلا "إننا ما إن نخوض حديثا في أي من مواضيع الحياة او القراءة، إلا ونذكر "المعنى" كشئ مرتبط بهما ارتباطا جوهريا، فننطلق في مساءلة النصوص ومساءلة الحياة للخروج أخيرا بما نسميه المعنى".



وعقب ذلك، ألقت الدكتورة أروى خميس محاضرة بعنوان (نكبر.. فهل تكبر القصص معنا؟)، متسائلة لماذا نتذكر بعض الحكايات التي قرأناها صغارا حتى ونحن كبار ثم نعود ونحكيها لصغارنا مرة أخرى؟، ولماذا يعرف الكل سندريلا وعلاء الدين؟، وما الذي يجعل القصة خالدة؟ لا تموت؟، ما الذي يبقيها عشرات السنين؟، لماذا بعض القصص نقرأها ونسمعها ثم لا نمانع أن نراها فيلما ومسرحية رغم معرفتنا بأحداثها ونهاياتها؟، مشيرة إلى معاني القصص وحدودها وفهمها وتأويلها.



وعن الطفولة وتساؤلات المعنى، أكدت داليا تونسي المتخصصة في فلسفة الطفل عبارة كونديرا أن الأسئلة الخطيرة حقا هي فقط تلك التي يمكن أن يصوغها طفل، فوحدها الأسئلة الأكثر براءة هي أسئلة خطيرة حقا.



وأضافت "حين يسأل الطفل فإن سؤاله يخلو من تحيزات ما قبل السؤال: لماذا تعيش الأسماك في البحر؟ لماذا يوجد لنا عينان وأنف واحد؟ وإذا كانت لنا عينان، فلماذا إذن لا نرى العالم مقسوما قسمين؟.. في الحقيقة لدينا الكثير لنتعلمه عن صياغة المعنى من سؤال الطفل، فسؤاله يحمل عنصرا وجوديا وهذا مصدر خطورته وقوته وجماله.