"ميريت الثقافية" تعد ملفا بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919

أعلنت هيئة تحرير مجلة (ميريت الثقافية) عن إعداد ملف فكري بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919، التي تعد واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ المصري والعربي الحديث.



ويتضمن الملف المقترح المحاور الآتية: الأوضاع السياسية التي أدت إلى قيام الثورة، الأوضاع السياسية التي خلقتها الثورة بعد قيامها، أضواء على يوميات الثورة وأحداثها، النهضة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي خلقتها، أسباب عدم نجاح الثورة، شخصية سعد زغلول وتأثيرها على الأحداث أثناء وبعد الثورة، أحمد لطفي السيد ودوره في الحركة التنويرية المدنية والثقافية.



ووجهت هيئة تحرير المجلة الدعوة للمتخصصين للمشاركة في الملف، الذي سينشر في عدد شهر مايو القادم، والمجلة تتلقى المشاركات في حدود 1500 كلمة على الإيميل أو عبر الاتصال الشخصي بهيئة ومجلس التحرير.

