كواليشيرايث يشهد العرض الافتتاحي لأفلام السينما الهندية بالهناجر

يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وراهوال كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة، عروض أفلام السينما الهندية بالهناجر في السادسة من مساء غد الثلاثاء.



وتبدأ العروض بفيلم (باهيج ماليكا باهيج)، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهند علي ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بالتعاون مع قطاع الصندوق.



والفيلم من بطولة فرحان أخطر وسونام كابور، ومن إخراج راكش اومبراكاش ميهرا، وتدور أحداثه حول قصة حياة العداء الأوليمبي الشهير فلاينج سيخ أو "السيخ الطائر"، وكيف أنه تغلب على المصاعب التي واجهها في حياته، والتي من بينها مقتل جميع أعضاء عائلته وأحداث الحرب المدمرة وكيفية وصوله ليصير رمزا من رموز الرياضة في الهند.



جدير بالذكر أن قطاع الصندوق يعرض شهريا بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بنادي السينما الهندية بقاعة سينما الهناجر أحد أفلام كلاسيكيات السينما الهندية الحاصلة على جوائز عالمية.

