الأردني أيمن تيسير يشارك في إحياء عيد ميلاد موسيقار الأجيال الخميس

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك "صالون مقامات"، بمناسبة الذكرى الـ17 بعد المائة لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك يوم الخميس المقبل بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.



ويستضيف الصالون الفنان الأردني الدكتور أيمن تيسير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي.. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التي أبدعها عبد الوهاب، منها (مضناك، يا ورد مين يشتريك، كل ده كان ليه، النهر الخالد، يا مسافر وحدك، خايف أقول وفوق الشوك).



جدير بالذكر أن "صالون المقامات" فكرة الفنان الراحل محسن فاروق، ومن إعداد وتقديم الإذاعية إيناس جلال الدين.

