دعوة لنشر كتاب "المسرحية الشعرية العامية" فى مكتبة الأسرة

دعا الدكتور شاكر عبدالحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون وزارة الثقافة لنشر كتاب (المسرحية الشعرية العامية في مصر 1921: 1986 دراسة تحليلية)، للباحث عبدالكريم الحجراوي في مكتبة الأسرة، نظرا لأهميته باعتباره دراسة غير مسبوقة في موضوعه.



جاء ذلك خلال ندوة عقدها منتدى الشعر المصري مساء أمس لمناقشة الكتاب الصادر حديثا في الشارقة في طبعة خاصة واكبت انعقاد الدورة الـ11 لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة.



وقال الدكتور عبدالحميد إن صدور هذا الكتاب في طبعة خاصة خارج مصر يحرم القارئ المصري العام أو المتخصص من إمكانية الحصول عليه بسهولة، وبالتالي ينبغي نشره في إحدى سلاسل مشروع مكتبة الأسرة الذي تشرف عليه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء بسعر معقول".



ولاقى هذا الطلب تأييد الحضور، ومنهم الشاعر محمود قرني، والروائي والناقد سيد الوكيل، والدكتور خالد أبوالليل، والدكتور محمد السيد إسماعيل، والروائي والقاص حسين عبدالرحيم، والشاعر أحمد المريخي، والكاتبة منى الشيمي، والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.



ويتناول الكتاب، الذي يتصدره تقديم للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي؛ عبر دراسة جادة ونادرة تجربة كل من الشعراء بيرم التونسي فؤاد حداد ومتولى عبداللطيف ونجيب سرور وصلاح جاهين في المسرح الشعري العامي، وهو في الأصل أطروحة علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

