وسط تطورات المشهد السورى.. الأنظار تتجه نحو التراث

وسط تطورات في المشهد السوري تؤشر لانتصار حاسم على جماعات الإرهاب ووضع حد لمأساة شعب هذا البلد العربي الشقيق، فإن الأنظار تتجه أيضا للتراث الذي عاني الكثير من ويلات وجرائم الإرهاب في حق البشر والحجر وتصدر كتب جديدة حول هذا التراث الإنساني العظيم.



ومع أنباء تتوالى مؤكدة القضاء الوشيك على آخر جيوب تنظيم (داعش) الإرهابي شرق نهر الفرات واقتراب نهاية الفصل الأخير من الحرب على الإرهاب في سوريا، فإن الأمل ألا يكون الكثير من التراث السوري قد ذهب للأبد ضحية من ضحايا عصابات الإرهاب الظلامي.



وقال الأكاديمي السوري محمد ادريس أحمد والمحاضر بجامعة ستيرلينج في أسكتلندا "إن خمسة من المواقع الأثرية والتاريخية في سوريا التي أدرجتها منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ضمن قوائم المواقع التراثية العالمية للإنسانية ككل قد دمرت، إما بصورة جزئية أو كلية".



وفي طرح بدورية (نيويورك ريفيو) يعيد إدريس للأذهان الجرائم التي ارتكبتها عناصر (داعش) الإرهابية في حق التاريخ الإنساني والتراث السوري عندما اقتحمت مدينة تدمر الأثرية لتروع العالم بحجم الدمار الذي الحقته "بلؤلؤة الصحراء" أو "بالميرا باللغة اللاتينية".



وكانت قلعة تدمر التاريخية من بين الأماكن التي تعرضت لأضرار، فضلا عن (قوس النصر)، الذي تحول "لأثر بعد عين" وكان تاريخه يرجع إلى 1800 عام منذ أن ابتليت المدينة بعناصر (داعش) في مايو 2015 لتقوم بعد ذلك أيضا بتدمير "التترابيلون الأثري" المؤلف من 16 عامودا، كما ألحقت أضرارا فادحة بمعبد "بعل شمين" وواجهة المسرح الروماني، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة حينئذ بـ"جريمة حرب جديدة".



وتدمر، التي تضم العديد من الكنوز الأثرية كمعبد بل، الذي أسس عام 32 بعد الميلاد ولم يفلت من الممارسات الهمجية الداعشية تحمل أسماء دالة في لغات الشرق القديمة كالبابلية والآرامية، ومن بين معانيها "البلدة التي لاتقهر" و"المعجزة" و"بلد المقاومين"، غير أنها تحولت في الجغرافيا الراهنة إلى صرح للمأساة السورية المستمرة منذ نحو 8 أعوام.



وإذا كان الإضرار بتراث بلد هو إضرار بروح الشعب وهويته كما أعلنت منظمة اليونسكو فى سياق تناولها للأوضاع في المشرق العربي، فإن جرائم الدواعش ضد التراث في سوريا كانت تجسد بحق كل تلاوين الأذى والإضرار بروح الشعب السوري وهويته.



ولم يكن من الغريب أن يتناول الأدب السوري مأساة التراث في ظل الإرهاب الداعشي، وها هي الكاتبة شهلا العجيلي تتحدث في روايتها (صيف مع العدو) عن سيطرة الدواعش على مدينة الرقة التي اتخذها هذا التنظيم الإرهابي عاصمة لدولته المزعومة.



وفي هذه الرواية ذات السبعة فصول، والتي باتت ضمن الروايات المرشحة هذا العام للفوز بجائزة "بوكر العربية"، تتطرق شهلا العجيلي أيضا لعمليات التنقيب الأثري وسط حضور لافت لمدينة الرقة عبر مراحل متعددة في التاريخ السوري.



وكان من الطبيعي أن تجذب مدينة أثرية مثل تدمر التي تقع على مسافة 134 ميلا شمال شرق العاصمة السورية دمشق فنانين ومصورين حول العالم، ومن بينهم المصور الفوتوغرافي والوثائقي كيفن بوبريسكي، الذي أصدر مؤخرا كتابا جديدا مصورا بعنوان (تراث في الحجر.. سوريا قبل الحرب).



وعملية التواصل الإنساني الحضاري بين مصر وسوريا عبر التاريخ المديد تتجلى ضمن تجليات عديدة في "التترابليون"، الذي يتكون من أربع قواعد حجرية تعلو كل منها أربعة أعمدة على شكل متقاطع، وهي مصنوعة من جرانيت جلب من مصر.



وسيطر (داعش) على مدينة تدمر مرتين، الأولى في شهر مايو عام 2015 وقاموا بتدمير معبدي "بعل شمين وبل" حتى استعادها الجيش السوري، غير أن الدواعش اقتحموا تدمر مجددا في نهاية عام 2016 حتى طردوا منها مرة أخرى في مطلع شهر مارس عام 2017.



وتظهر الصور، التي التقطها كيفن بوبريسكي، مدى المهابة التي تشع من تراث إنساني عظيم حتى أن بعض الآثار السورية تكاد تصل لخوارق الإبداع الإنساني وتجمع بعبقرية ما بين التجريد والتجسيد على مشارف الصحراء، وفي ظلال التلال والجبال ومشاهد ريفية يتغذى لونها الأخضر من نهر الفرات.



وفي هذا الكتاب الجديد، الذي صدر بالإنجليزية، يعرض هذا المصور الأمريكي الذي ولد عام 1954 الكثير من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود "لكنوز ونفائس بالميرا"، مثل "وادي الأجداث والقوس التذكاري وصفوف الأعمدة الرومانية، غير أن الكثير من تلك الكنوز التاريخية والنفائس الأثرية والتي أدرجت ضمن المواقع التراثية العالمية في قوائم اليونسكو، لم تنج من "أعداء الحياة الذين لم يرحموا البشر أو الحجر".



كما تجول بوبريسكي بكاميرته الفنانة بين حلب وإدلب حيث تنتشر مواقع أثرية تعود للحقبة البيزنطية وأمست كلها في مرمى الإرهاب، فيما لم يخف إعجابه لحد الانبهار بقلعة وأسواق حلب الشهباء التي تحمل مؤثرات تاريخية متعددة من أيام الرومان وحتى زمن الأيوبيين والمماليك والعثمانيين، فيما دمرت الكثير من الأسواق والخانات الحلبية في سنوات الحرب وتفجيرات الإرهاب.



وعندما قام كيفن بوبريسكي بتصوير تلك الكنوز التاريخية والنفائس الأثرية في سوريا لم تكن الحرب قد اندلعت بعد، ومن ثم فإن هذا التراث الإنساني لم يكن يعاني إلا من آثار الزمن وتقلبات الدهر على مدى أكثر من 2000 عام، وهي أرحم بكثير من جماعات الإرهاب المعادية للتاريخ وإبداعات الحضارات الإنسانية.



وتعد سوريا من الدول الغنية حقا بالآثار حتى أن المقولة الشائعة هناك "يمكن للمرء أن يحفر في أى مكان ويجد آثارا"، فيما توضح أشرطة فيديو ومقاطع على موقع يوتيوب الإلكترونى عمليات نهب الآثار في خضم سنوات الحرب والمأساة السورية.



وإذا كان كيفن بوبريسكي يتحدث عن المدن التاريخية باعتبارها "قلاع وشراع للذاكرة" فلن يختلف أي صاحب حس إنساني مع الأكاديمي السوري محمد أدريس عندما يتحدث عن "خطر شطب التاريخ" ويقول إن الأمر هنا يتجاوز بكثير الخسائر المادية لأنه ينطوي على جراح نفسية ووجدانية لشعب بأكمله ناهيك عن تضرر الإنسانية ككل من فقد بعض أروع مفرداتها في العمارة على مدى التاريخ.



والتنظيمات الإرهابية الظلامية كتنظيم داعش يهمها شطب كل تاريخ وأي تاريخ لا يتفق مع أفكارها التكفيرية ورغباتها المريضة والمستبدة في إخضاع البشر وحملهم على الإذعان لدوافعها الاستبدادية والمعادية لحرية الكائن الإنساني.



ولا يختلف الأمر في أي مكان تحل به عناصر الإرهاب الظلامي فتنظيم (داعش) التكفيري حرص عندما أحكم قبضته على مدينة الموصل العراقية الكبيرة في عام 2014 على بث صور ولقطات بالفيديو لمقاتليه، وهم يدمرون قطعا آثرية في متحف الموصل تعود الى القرن الثامن قبل الميلاد.



وحينئذ قال نيكولاس بيلهام، في دورية "نيويورك ريفيو"، "إن الحجم الكامل للدمار الذي حل بمواقع اثرية هائلة نائية لم تكتمل صورته بعد معيدا للأذهان أن هناك نحو 12 ألف موقع آثري في العراق والكثير منها لا يحظى بحماية أمنية كافية.



وكان أستاذ الآثار في جامعة الموصل أمير الجميلي قد ذكر أنه أحصى تدمير نحو 160 موقعا آثريا على يد (داعش) بعد ان دخلت عناصر هذا التنظيم الارهابي ثاني اكبر مدن العراق، فيما لاحظ نيكولاس بيلهام ان التراث الإسلامي ذاته لم يسلم من تخريب عناصر داعش الذين قاموا بتدمير أكثر من 12 مسجدا تاريخيا في الموصل.



وقال الكاتب الروسي المقيم في برلين ليونيد بيرشيديسكي، والذي تنشر طروحاته في عدة صحف ووسائط ثقافية غربية، "إنه من الأهمية بمكان تقييم المخاطر الكامنة لتنظيم داعش بعد إلحاق الهزيمة العسكرية الكاملة بهذا التنظيم الإرهابي والتي أمست تلوح في الأفق، مشيرا الى التهديدات التي يشكلها المنخرطون في داعش بعد العودة لبلدانهم، ومن بينها دول في الغرب".



وبعد "اختفاء الدويلة الموهومة لداعش" على حد تعبير بيرشيديسكي ينبغي معالجة مآسي السكان الذين خضعوا على مدى اشهر طويلة ومريرة لسيطرة هذا التنظيم، وكذلك الاهتمام بمهام إعادة البناء في البلدات والأماكن التي دمرها الدواعش.



وتؤكد تقارير وجود الكثير من الألغام المدفونة في مساحات واسعة من الأراضي السورية، وخاصة في البادية التي تقع تدمر على تخومها وسقوط أبرياء جراء انفجارات الألغام والعبوات الناسفة.. فيما قال الأكاديمي السوري محمد إدريس "إن السوريين عانوا بما يكفي في السنوات الثماني الأخيرة".



ويستعيد إدريس أرقاما وإحصاءات تفيد بأن أكثر من نصف مليون سوري قتلوا في سنوات الحرب، كما تحول أكثر من 13 مليون سوري إلى لاجئين ونازحين ودمرت كنوزهم التاريخية وحواضرهم الثقافية ومدنهم الكبرى.



ومع ذلك، فإن سنوات المأساة السورية تحمل مشاهد دالة على مدى ارتباط السوريين بتراثهم حيث يقول الخبير الأثري السوري عمر العظم، في تقديمه للكتاب المصور لكيفن بوبريسكي، "إن متطوعين من الأهالي في بلدة "معرة النعمان" نظموا أنفسهم في آتون الحرب لحماية المتحف الأثري للبلدة"، بل إن بعض السوريين دفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن حضارة وطنهم في مواجهة الدواعش أو "التتار الجدد"، مثل المثقف السوري والباحث والعالم الأثري خالد الأسعد الذي استشهد في 18 أغسطس عام 2015.



فهذا المثقف السوري رفض الانصياع لأوامر (داعش) في الإفشاء عن مواضع الكنوز الأثرية التي يعرفها في تدمر وبتضحيته بحياته من أجل هذا الموقف أنضم لقافلة المثقفين الكبار الذين يخلدهم التاريخ على مر الزمان لمواقفهم النبيلة والعظيمة، ويكون أيضا قد جسد معنى المثقف الحر والملتزم بقضايا شعبه والمدافع عن أمته.. لن ينتصر الظلام مهما تآمرت قوى الشر في الظلام.