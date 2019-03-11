الرئيس الإيراني يغادر إلى العراق في زيارة رسمية

غادر الرئیس الإیراني حسن روحاني العاصمة طهران، الیوم الاثنین متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.



وأشارت وكالة أنباء (أرنا) الإيرانية إلى أنه من المقرر أن يلتقي روحاني، خلال زيارته، بنظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والمرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، لبحث العلاقات الثنائیة في مختلف المجالات وتوسیع وتعزیز التعاون الإقلیمي المشترك.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وصل أمس الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، تمهيدا لزيارة روحاني التي تبدأ اليوم.

