روحانى يغادر طهران باتجاه العاصمة العراقية بغداد

أفادت شبكة روسيا اليوم، في خبر عاجل، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني غادر العاصمة طهران، اليوم الإثنين، متوجهًا إلى بغداد علي رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوي، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.



وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد، أمس الأحد، على أهمية زيارة روحاني إلى بغداد اليوم، معربًا عن أمله بأن تكون الزيارة محطة هامة لتعمیق العلاقات بین البلدین.



يشار إلى أن البلدان خاضا حربًا دامية استمرت لثمانية أعوام، بين 1980 و1988، لكن تأثير إيران السياسي تنامى في العراق من خلال فصائل مسلحة وأحزاب سياسية شيعية مقربة منها، وذلك بعدما أطاح الغزو الأميركي لبغداد في العام 2003 بنظام صدام حسين.

