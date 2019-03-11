المسبار الصينى يدرس أحجار الجانب المظلم للقمر

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن مركبة "الأرنب اليشمي" (يويتو-2) بدأت بفحص ودراسة أحجار الجانب المظلم للقمر، وقد سارت حتى الآن 127 مترًا، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الإثنين.



وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن عمل المسبار والمركبة يسير بصورة طبيعية، حيث تجري المركبة دراسة للأحجار والآثار التي تتركها عجلاتها على تربة القمر، مشيرة إلى أن قطر أكبر حجر درسته المركبة نحو 20 سم، ومجموع المسافة التي قطعتها المركبة في حركتها خلال هذه الفترة بلغ 127 مترًا.



ويدرس المسبار "تشانج آه-4" و"الأرنب اليشمي" سطح الجانب المظلم للقمر، منذ شهر يناير الماضي، وأنهما دخلا في "سبات" مؤقت خلال فترة الليل القمري، حيث تنخفض درجات الحرارة بشدة، واستيقظا في الأول من شهر مارس الجاري.