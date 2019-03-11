سول تعزى ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعربت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، عن تعازيها للإثيوبيين في تحطم طائرة ركاب محلية، أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.



وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية للأنباء، إن الحكومة تعرب عن مواساتها العميقة وتعازيها لحكومة وشعب إثيوبيا، ناعية أيضا الركاب الأجانب الذين لقوا حتفهم في الحادثة.



وسقطت أمس الأحد الطائرة الاثيوبية في الرحلة رقم ET302 على الأرض بعد دقائق من مغادرتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا متجهة إلى نيروبي في كينيا.

