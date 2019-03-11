الجيش الكورى الجنوبى يتابع جميع التحركات فى الشمال

ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها تتابع وتراقب عن كثب جميع تحركات كوريا الشمالية مع الأخذ في عين الاعتبار إمكانية استعدادها لإطلاق صاروخ.



وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فقد ذكر ذلك مدير الإعلام للهيئة المقدم كيم جون -راك ردا على السؤال حول نية كوريا الشمالية بما يتعلق بتحركات في موقع إطلاق الصواريخ في دونجتشانج -ري ومجمع سانأم-دونج لتطوير الصواريخ.



وقال كيم: "إن الجيش بالتنسيق مع القوات الأمريكية، يتابع ويراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية في منشآت متعلقة بتطوير الصواريخ"، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.