الصين تأمر شركات الطيران بوقف استخدام طائرات "بوينج 737-8"

قالت الهيئة المنظمة للطيران في الصين، اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز "بوينج 737-8" بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737-8".



وكانت طائرة من طراز بوينج 737-8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.



وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017؛ حيث تحطمت طائرة من ذات الطراز لشركة ليون أير الإندونيسية في اكتوبر الماضي أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.