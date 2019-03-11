القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
رياضة
الإثنين 11/مارس/2019 - 04:06 ص

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

فيدرير يفوز بمباراته
فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز
وكالات
dostor.org/2548386

بدأ روجرفيدرير سعيه لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6-1 و7-5 في كاليفورنيا الليلة الماضية.

وبعد فوزه باللقب رقم 100 في مسيرته في دبي الأسبوع الماضي، خرج اللاعب السويسري المصنف الرابع سالما من المجموعة الثانية الصعبة أمام المصنف 85 عالميا ليحجز مكانه في الدور الثالث.

واستخدم فيدرير، الذي نال آخر ألقابه الخمسة في إنديان ويلز قبل عامين وخسر في نهائي 2018، ضرباته الخلفية المميزة ليحرم جويوفتشيك من اللعب بأسلوبه في المجموعة الأولى.

لكن المجموعة الثانية كانت أصعب وأنقذ اللاعب الألماني أربع نقاط لكسر الإرسال في أول أشواط إرساله، ثم كسر إرسال فيدرر ليتقدم3-1.

ورد فيدرير كسر الإرسال على الفور قبل أن يستفيد لاحقا من خطأ مزدوج ليس في وقته من منافسه الألماني ليكسر إرساله مرة أخرى ويرسل للفوز بالمباراة التي استغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.

وفي وقت سابق، تجنب الياباني كي نيشيكوري الخسارة في الدور الثاني أمام الفرنسي أدريان مانارينو وفاز بصعوبة 6-4 و4-6 و7-6.

ولم يكن نيشيكوري المصنف السابع عالميا في أفضل حالاته وأحبط ضربات مانارينو الأعسر هجومه وبدا اللاعب الفرنسي في طريقه للفوز عندما أرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5.

لكنه ارتكب خطأ مزدوجا في ثالث نقطة يواجهها في المباراة لكسر إرساله، وفي الشوط الفاصل تقدم نيشيكوري سريعا 6-2.

لكن مانارينو واصل القتال وأنقذ نقطتين لخسارة اللقاء قبل أن يحسم اللاعب الياباني الفوز أخيرا بعد ساعتين و33 دقيقة من اللعب.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

انتحار مصرى فى الكويت شنقًا

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

براتب يصل لـ 2600 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل

أحمد فتوح: جروس وراء رحيلى عن الزمالك.. وعبدالله جمعة أحسن منى

ads
الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

فيدرير يفوز بمباراته الأولى فى إنديان ويلز

أحداد عن وقوفه على الكرة: ردًا على تصرفات مدرب جور ماهيا

سيرينا وليامز تنسحب من مباراتها فى إنديان ويلز

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة المقاولون العرب رسميًا

انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

تغريم حميد أحداد 300 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة

ads
كشكول

وفد بجامعة عين شمس يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون للقوات المسلحة

علوم الأزهر تكرم "خوارزمي العصر " الفائز بجائزة نكروما

"هي والحداثة" معرض جديد برحاب فنون جميلة حلوان

بدء تفعيل مشاركة طلاب طنطا في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار

غدًا.. بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة وجامعة عين شمس

الأمصار

تعرف على المواطن السعودي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة

"الأسد": الحرب على سوريا أصبحت اقتصادية وشبيهة بالحصار

10 معلومات عن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية

بطريقة مثيرة للجدل.. اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بيوم المرأة العالمي

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

7 نصائح.. كيف تحمى عظامك مع تقدمك فى العمر؟

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

مباريات
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎