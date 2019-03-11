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الإثنين 11/مارس/2019 - 04:06 ص

البيت الأبيض يحبس أنفاسه بعد تحركات مشبوهة قرب بيونج يانج

البيت الأبيض يحبس
البيت الأبيض يحبس أنفاسه بعد تحركات مشبوهة قرب بيونج يانج
وكالات
dostor.org/2548385

تبنى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، لهجة حذرة لدى حديثه عن توقعات أن تجري كوريا الشمالية اختبارًا صاروخيًا جديدًا، مذكرًا بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيخيب أمله جدًا" إذا حصل ذلك فعلًا.

وابتعد "بولتون"، عن نبرته الجدلية الاعتيادية، معتمدًا أسلوبًا حذرًا لدى سؤاله في حوار مع قناة "إيه بي سي" الأميركية عن المعلومات التي تتحدث عن استعداد نظام بيونج يانج لعملية إطلاق صواريخ.

وقال "أفضل ألّا أخوض في تفاصيل هذه المسألة"، لدى سؤاله عن صور أقمار اصطناعية نشرتها الجمعة إذاعة "أن بي آر" الأميركية العامة، تظهر حركة غير اعتيادية في محيط مركز أبحاث سانومدونج القريب من بيونغ يانغ.

وامتنع "بولتون" عن القول ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بأي تحركات مشبوهة في المواقع العسكرية الكورية الشمالية حين تم اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكنه حذر من أن نظام بيونج يانج لا يستطيع الإفلات من رقابة واشنطن.

وأكد "نعرف جيدًا ما الذي يقومون به"، متابعًا "نحن نرى كل شيء (...)، وليس لدينا أي أوهام حول ماهيته"، وشدد على أن ترامب "سيخيب أمله كثيرًا إذا قام كيم جونج أون بعمل كهذا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تسائل بيونج يانج مباشرةً حول تلك الصور، لكن "من المحتمل أن يكون الكوريون الجنوبيون قد تحدثوا مع كوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أن الوقت لصالح الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأميركي ليس تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق لإنه يريد اتفاقًا جيدًا.

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