انطلاق فعاليات المهرجان الثقافى بـ"آداب حلوان".. اليوم

تبدأ اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان الثقافي الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب بجامعة حلوان، وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة مسابقات للشعر وصحف الحائط، والإنشاد الديني.



كما يتضمن الحفل إقامة ندوة ثقافية عن أدب الطفل، تقام تحت عنوان: " أدب الطفل بين الحاضر والمستقبل"، والتي يشارك فيها يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في الوطن العربي، حيث يناقش الحضور خلال الندوة أهمية الكتاب بالنسبة للطفل، وكيفية تشجيع الأطفال علي الفكر والإبداع والقراءة والكتابة.



هذا وتبدأ فعاليات المهرجان الثقافي في تمام الساعة التاسعة صباح غد بمدرج ( 1 ) بالحرم الجامعي بعين حلوان.