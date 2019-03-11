اليوم.. مؤتمر صحفى حول "الطرق المختلفة بنظام التعليم"

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا بعنوان "الطرق المختلفة في تقديم التوجيه المهني بنظام التعليم".



ويهدف المؤتمر، لمناقشة السُبل والوسائل المختلفة لتقديم التوجيه المهني في النظم التعليمية المختلفة، للتعليم الفني، وذلك بالتعاون مع giz.



ويعقد المؤتمر في الفترة من 11-13 مارس 2019 بأحد فنادق القاهرة.



وتشمل فعاليات اليوم الأول، الحديث عن مشروع دعم التشغيل، والتوجیه المھني في التعلیم الفني، وما تم إنجازه حتى الآن.



كما يتطرق المؤتمر، إلى وحدة تیسیر الانتقال إلى سوق العمل، وتطبیق التوجیه المھني في القطاع الخاص، وكذا رؤیة القطاع الخاص لأھمیة التوجیه المھني كما يستعرض المتحدثون الطریقة الملائمة للواقع المصري لتقدیم التربیة المھنیة.



يحضر المؤتمر قيادات التعليم الفني، وممثلو التعاون الألماني giz.