العثور على جثتين لمهاجرتين غير شرعيتين قبالة سواحل اليونان

انتشلت قوات حرس السواحل اليونانية أمس الأحد جثتى سيدة وطفلة يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين بعد العثور عليهما قبالة ساحل جزيرة ليسبوس فى بحر إيجه.



وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات حرس السواحل عثرت فى البداية على جثة الطفلة التى تبلغ من العمر نحو 6 أعوام فى المياه، فيما عثرت فى وقت لاحق على جثة السيدة ملقاة على شاطئ صخرى.



وصرح متحدث باسم قوات حرس السواحل بأن الجثتين فى حالة تحلل كامل، غير أنه لم يكشف عن عمر السيدة أو جنسيتها، فيما يعتقد أنهما من المهاجرات غير الشرعيات.