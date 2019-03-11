اليوم.. مثول رئيس كوريا الجنوبية الأسبق للمحاكمة فى كوانج جو

يتوجه الرئيس الأسبق تشون دو-هوان إلى كوانج جو، اليوم الاثنين للمثول أمام محكمة إقليمية.



وبحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فقد غادر "تشون" منزله فى حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم، متوجها إلى مدينة كوانج جو. وكان برفقته زوجته السيدة الأولى السابقة لي سون-جا ومحاميه، ورافقته الشرطة.



وتم توجيه الاتهام إلى "تشون"، الذي قاد حكومة استبدادية في الفترة من 1980 إلى 1988، في مايو من العام الماضي بتهمة أن مذكراته تشهر بالكاهن الراحل "جو بي-أو" الذي قال إنه شاهد جنودا يطلقون النار على مواطنين من طائرات هليكوبتر خلال حملة القمع ضد انتفاضة كوانج جو المؤيدة للديمقراطية.



ووصف "تشون" في مذكراته التي أصدرها في أبريل 2017، الكاهن "جو"، بأنه كاذب.