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الإثنين 11/مارس/2019 - 03:24 ص

اليوم.. ورشة "الخطة الاستراتيجية وكيفية متابعة تنفيذها" بجامعة طنطا

اليوم.. ورشة الخطة
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم فودة
dostor.org/2548377

تنظم وحدة التخطيط الإستراتيجي وتقييم الأداء بجامعة طنطا، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم أبو عنبر مدير الوحدة، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "الخطة التنفيذية للخطة الإستراتيجية وكيفية متابعة التنفيذ".

تقام الورشة بقاعة (306) بمبنى التطوير بالمجمع الطبي التابع للجامعة، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تملك العديد من المقومات التي تجعلها تلعب دورا محوريا للمساهمة في إنجاح أنشطة محو الأمية موجها بضرورة بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لتفعيل مشاركة طلاب الجامعة في برنامج محو الأمية، ووضع جدول زمني يهدف إلى توعية طلاب الجامعات بدورهم الهام في محو الأمية وتعليم الكبار.

وشدد نائب رئيس جامعة طنطا، على ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات لمعالجة الأمية التي تتفشى في المجتمع المصري، وأن جامعة طنطا انطلاقا من التزامها بدورها تجاه المجتمع تعد شريكا أساسيا في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن دورها الرائد في عمل حملات توعوية لنشر الوعي بأهمية محو الأمية وتعليم الكبار.

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